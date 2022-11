La filiale gantoise d'IKEA Belgique fait depuis peu appel à des drones autonomes. Ceux-ci aident les collaborateurs à rechercher les produits demandés, à contrôler les stocks et à dresser les inventaires. IKEA Gand est la première filiale belge de la chaîne de design d'intérieur à recourir à des drones.

Les drones fonctionnant de manière autonome et assurent chaque nuit, lorsque le personnel n'est pas présent, un contrôle automatisé des stocks dans le libre-service du magasin. Ils tracent les produits demandés et collectent les données nécessaires pour dresser les inventaires quotidiens.

Propre système GPS

IKEA Gand est le premier magasin belge à utiliser cette technologie. Le projet s'effectue en collaboration avec l'entreprise suisse Verity, qui a mis au point et implémenté la technologie des drones. Verity accompagne aussi les collaborateurs d'IKEA qui utilisent le système.

'L'un des nombreux défis à relever a été d'élaborer notre propre système GPS pour piloter les drones, puisque les systèmes GPS existants dans les bâtiments ne fonctionnent pas', nous dit-on. Commandés par un algorithme basé sur l'intelligence artificielle, les drones survolent les allées de l'entrepôt et scannent les codes-barres des boîtes individuelles ou des palettes. Les informations enregistrées sont ensuite comparées aux données se trouvant dans le système de gestion de l'entrepôt, afin d'identifier les erreurs d'inventaire: 'Les managers sont ainsi à même de corriger les erreurs potentielles avant qu'elles n'affectent le service à la clientèle'. Avant, l'analyse de ce genre d'écart prenait jusqu'à trois mois, alors qu'avec l'aide du drone, cela dure moins d'une semaine, selon IKEA.

Les données enregistrées par les drones s'affichent directement sur un tableau de bord, ce qui permet au personnel de terminer beaucoup plus rapidement les inventaires quotidiens. © IKEA

Plus de temps et de latitude pour la variété

Sur le plan écologique aussi, la chaîne de design d'intérieur y voit des avantages, car les drones consomment peu d'énergie, peuvent fonctionner dans l'obscurité, évitent les surplus de stocks et donc les transports de marchandises inutiles.

De leur côté, les collaborateurs ne sont plus tenus d'effectuer des inspections manuelles des stocks au moyen de chariots élévateurs. Les données enregistrées par les drones s'affichent directement sur un tableau de bord, ce qui permet au personnel de terminer beaucoup plus rapidement les inventaires quotidiens. 'Les drones rendent le travail de nos employés plus ergonomique, efficient et sûr. Dans le même temps, nos collaborateurs bénéficient de plus de temps et de latitude pour varier leurs activités quotidiennes', selon IKEA.

Après IKEA Gand, le système sera déployé dans d'autres filiales belges et étrangères à partir de début 2023.

