Après avoir déballé votre nouveau téléviseur, il vous reste une grosse boîte en carton sur les bras. Voilà qui s'avère peu pratique et pas vraiment favorable pour l'environnement. Samsung a imaginé une solution créative au problème: des emballages convertibles en un rayonnage à magazines, en un abri pour le chat ou en d'autres éléments utiles.

Tous les téléviseurs des séries 'lifestyle' The Serif, The Frame et The Sero sont fournis depuis peu dans de nouveaux emballages durables. Dans la boîte, les clients trouvent un code QR avec lequel ils peuvent télécharger un mode d'emploi pour la transformer en divers éléments, comme un meuble de rangement, un rayonnage pour magazines ou un abri pour leur animal de compagnie. En suivant les pointillés, ils peuvent facilement découper la boîte et monter l'élément qu'ils souhaitent.

Réflexion 'out of the box'

Les nouveaux emballages sont faits de carton ondulé respectant l'environnement. Par cette initiative, le géant de l'électronique entend réduire son empreinte écologique et stimuler le réemploi créatif du matériau d'emballage. Via un concours de conception mondial avec, à la clé, des prix de 20.000 dollars, Samsung invite les consommateurs à une réflexion 'out of the box' pour concevoir de nouveaux éléments. Les designs les plus uniques et pratiques seront ajoutés au monde d'emploi conceptuel de Samsung.

null © Samsung

null © Samsung

Tous les téléviseurs des séries 'lifestyle' The Serif, The Frame et The Sero sont fournis depuis peu dans de nouveaux emballages durables. Dans la boîte, les clients trouvent un code QR avec lequel ils peuvent télécharger un mode d'emploi pour la transformer en divers éléments, comme un meuble de rangement, un rayonnage pour magazines ou un abri pour leur animal de compagnie. En suivant les pointillés, ils peuvent facilement découper la boîte et monter l'élément qu'ils souhaitent.Les nouveaux emballages sont faits de carton ondulé respectant l'environnement. Par cette initiative, le géant de l'électronique entend réduire son empreinte écologique et stimuler le réemploi créatif du matériau d'emballage. Via un concours de conception mondial avec, à la clé, des prix de 20.000 dollars, Samsung invite les consommateurs à une réflexion 'out of the box' pour concevoir de nouveaux éléments. Les designs les plus uniques et pratiques seront ajoutés au monde d'emploi conceptuel de Samsung.