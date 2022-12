Google a transféré l'ensemble de l'équipe de Waze vers le département situé au-dessus de Google Maps. L'entreprise perd par ailleurs son CEO. Autant de signes qui incitent les utilisateurs à s'interroger sur l'avenir de Waze.

Les cinq cents collaborateurs qui travaillent pour Waze dépendront désormais chez Google du département Geo qui abrite également Maps, Street View et Earth. Voilà ce qu'indique le Wall Street Journal. Par ailleurs, le CEO Neha Parikh, qui était entré en fonction en 2021 seulement, démissionne et ne sera pas remplacé.

Google a précisé au Wall Street Journal qu'aucun licenciement n'interviendrait lors de la réorganisation et que le travail en double diminuerait entre Waze et Maps. "Nous continuons à nous investir à fond dans la marque unique qu'est Waze ainsi que dans son appli et sa communauté de bénévoles et d'utilisateurs", a déclaré un porte-parole de l'entreprise au quotidien américain.

Des promesses sans garantie

Si le message apparaît à première vue comme rassurant, encore faut-il se souvenir de l'historique des produits et des reprises de Google. C'est ainsi que début 2021, Google avait fermé son studio de jeux du service de streaming de jeux Stadia, alors même qu'elle avait insisté sur le fait que Stadia elle-même continuerait d'exister. Or cet automne, la confirmation venait que Stadia cesserait ses activités après à peine trois ans d'existence. Ces dernières années d'ailleurs, de multiples projets et rachats promis à un brillant avenir avaient ensuite été enterrés au fil du temps.

Désormais, une intégration existe déjà entre Waze et Maps, notamment au niveau de l'échange d'informations sur le trafic, mais ne concerne pas l'ensemble des fonctionnalités. En dépit du fait que Google prétende le contraire, il est donc impossible de savoir si Waze continuera à exister à terme ou si elle sera intégrée d'ici un an dans Maps.

Waze n'est d'ailleurs pas le seul département où des coupes sombres sont opérées. En effet, outre Stadia, le laptop Pixel a notamment été abandonné, tandis que des économies sont réalisées dans l'entité R&D Area 120.

