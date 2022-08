La base de données contiendrait des numéros de téléphone, noms, numéros d'identification et renseignements sanitaires.

Un pirate en ligne déclare qu'il détient les données personnelles de 48,5 millions de personnes. Il s'agit d'utilisateurs d'une appli corona de la ville chinoise de Shanghai. La base de données est proposée à la vente pour quelque 4.000 dollars sur un forum de hackers.

Selon l'agence Reuters, un message posté sur le forum indique que la base de données contient des informations concernant toutes les personnes habitant ou ayant visité Shanghai, et qui y ont utilisé l'appli corona locale. L'appli de suivi du corona est obligatoire dans la ville pour avoir accès aux lieux et événements publics et contiendrait de ce fait des renseignements à propos de quasiment tout résident ou visiteur.

C'est déjà la deuxième fois en peu de temps que des pirates volent de grandes quantités de données aux autorités chinoises. Début juillet, on apprenait en effet que les données d'un milliard de Chinois auraient été dérobées lors d'une intrusion dans la banque de données de la police, et cela se passait également à Shanghai.

