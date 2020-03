Le Service fédéral des Pensions et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI) publieront dorénavant aussi leurs documents dans l'eBox, la boîte aux lettres numérique du gouvernement. Voilà ce qu'ont annoncé ce mardi le ministre des pensions Daniel Bacquelaine et celui des indépendants Denis Ducarme.

'En intégrant mypension.be dans l'eBox, nous voulons améliorer encore le service rendu au citoyen et ce, tout particulièrement pour les seniors dans la société. Désormais, les documents du Service fédéral des pensions pourront être consultés à tout moment', déclare le ministre Bacquelaine.Même si tous les documents de mypension.be sont à présent disponibles via l'eBox, le service n'en a pas encore adapté son mode d'envoi: les gens qui ont enregistré leur adresse mail sur mypension.be, continuent de recevoir les notifications de mypension.be par courriel. Et les personnes qui n'ont pas enregistré leur adresse e-mail, reçoivent les documents sur papier comme avant.