Une commission spéciale de la chambre américaine des représentants va auditionner les directeurs d'Amazon, Apple, Facebook et Google. C'est la première fois que les quatre directions seront entendues en même temps et pour Jeff Bezos d'Amazon, ce sera même une première tout court. Les autres patrons présents seront Tim Cook d'Apple, Mark Zuckerberg de Facebook et Sundar Pichai de Google.

Une enquête est menée dans le cadre d'une prise de monopole et d'une concurrence déloyale de la part de ces entreprises et cible leur taille démesurée. Ces firmes sont suspectées de renforcer leur position dominante dans le secteur et dans les médias en lésant ou en excluant leurs plus petits concurrents. La sous-commission 'antitrust' juridique de la chambre des représentants se demande aussi si cette éventuelle concurrence déloyale ne nuit pas aux consommateurs. L'audition qui débutera à 18 heures (belges), pourrait se tenir par visioconférence en raison des mesures prises contre le coronavirus aux Etats-Unis.

Le président de la sous-commission, David Cicilline, est connu pour être très critique à l'égard du monopole des géants technologiques. Récemment encore, il a ainsi qualifié les pratiques d'Apple de véritable "brigandage de grand chemin".

