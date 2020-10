Apple a annoncé que les développeurs seront autorisés à proposer leurs applis jusqu'à six mois avant leur lancement sous forme de précommande dans l'App Store. Ils pourront ainsi toucher davantage de clients, avant de lancer véritablement leur application.

Les utilisateurs pourront de leur côté commander désormais anticipativement certaines applis. Les précommandes étaient précédemment déjà possibles, mais le délai n'était que de trois mois contre six mois à présent.

Les clients recevront une notification, lorsque l'appli sera effectivement disponible. Celle-ci sera alors envoyée automatiquement dans les 24 heures à l'iPhone ou l'iPad de l'utilisateur. Ce n'est qu'à ce moment que le paiement aura lieu: entre-temps, l'utilisateur pourra encore et toujours annuler sa commande, selon le site technologique Engadget.

Lors de la précommande, le client pourra déjà visionner des vidéos et des captures d'écran pour savoir à quoi ressemblera vraiment l'appli.

