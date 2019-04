Les dépenses IT croîtront à peine au niveau mondial

Pieterjan Van Leemputten Pieterjan Van Leemputten est rédacteur chez Data News.

Cette année, les dépenses IT mondiales progresseront à peine. Seuls les logiciels professionnels et les services IT connaîtront une croissance, prévoit l'analyste Gartner.

.