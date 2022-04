Cette année, 4,4 billions de dollars seront dépensés dans l'IT au niveau mondial, ce qui représentera une hausse de quatre pour cent par rapport à l'année dernière. Les incertitudes actuelles dans le monde génèrent en effet davantage de dépenses que lors de la crise du corona.

L'année dernière, les dépenses atteignirent 4,26 billions de dollars contre 4,43 billions prévus cette année, selon l'analyste de marché Gartner, qui explique cette hausse par des perturbations géopolitiques, l'inflation, des taux de change fluctuants et des défis à relever au niveau de la chaîne d'approvisionnement, souvent encore provoqués par le corona.

Mais alors que la crise du corona freina initialement les dépenses durant le premier semestre de 2020, avant de faire place à une normalisation, la situation actuelle provoque davantage de dépenses. 'Par rapport à début 2020, les CIO accélèrent leurs investissements IT, parce qu'ils reconnaissent l'importance de la flexibilité et de l'agilité en réponse aux perturbations', explique John-David Lovelock, research vicepresident chez Gartner.

Lovelock table sur davantage d'investissements dans l'analytique, l'informatique dans le nuage, la sécurité et une expérience client transparente. Mais dépenser plus ne signifie pas nécessairement qu'on obtiendra plus. Une grande partie de la hausse des dépenses est en effet due à l'inflation. Celle-ci était déjà présente ces deux dernières années pour les appareils mobiles et les PC, mais elle gagne à présent le volet software du fait que les salaires du personnel IT progressent.

Dépenses informatiques mondiales (en millions de dollars)

2021 Spending 2021Growth (%) 2022 Spending 2022Growth (%) 2023 Spending 2023Growth (%) Data Centre Systems 207,306 6.7 218,634 5.5 230,385 5.4 Software 614,494 15.9 674,889 9.8 754,808 11.8 Devices 809,452 16.1 824,600 1.9 837,844 1.6 IT Services 1,185,103 10.6 1,265,127 6.8 1,372,892 8.5 Communications Services 1,443,419 3.4 1,448,396 0.3 1,477,798 2.0 Overall IT 4,259,773 9.5 4,431,646 4.0 4,673,728 5.5

Source: Gartner (avril 2022)

Les dépenses en software augmentent de 9,8 pour cent, celles en services IT de 6,8 pour cent. Pour l'année prochaine, Gartner table sur une nouvelle croissance. Les dépenses dans d'autres segments tels les appareils diminuent par contre nettement, de même que celles dans les services de communication et dans les systèmes pour centres de données.

Russie-Ukraine

Gartner déclare explicitement que l'invasion de l'Ukraine par la Russie n'aura pas d'impact direct sur les dépenses mondiales. Les prix, l'inflation salariale, un manque de main d'oeuvre IT et d'autres obstacles encore joueront un rôle nettement plus grand, selon l'agence d'analystes, même si cela ne retardera pas les investissements.

