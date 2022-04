GitHub bloque les comptes de développeurs qui travaillent ou ont travaillé pour des entreprises qui tombent sous le coup de sanctions américaines prises contre la Russie. Ces développeurs n'ont reçu aucun avertissement préalable.

Bleeping Computer annonce que des gisements de codes de Sberbank Technology, Sberbank AI Lab et The Alfa Bank Laboratory notamment sur GitHub sont suspendus. Ils ont été entre-temps supprimés de la plate-forme. Selon des médias russes, GitHub a commencé à appliquer cette mesure le 13 avril.

Il n'est pour l'occasion pas fait de distinction entre les entreprises et les individus. C'est ainsi qu'ont été également suspendus les comptes de développeurs n'hébergeant pas de contenu au profit des entreprises sujettes aux sanctions américaines. Les développeurs soupçonnent que leur compte a été bloqué à cause de leur nationalité russe.

Les développeurs qui demandent des explications à GitHub, se voient informés que 'leur compte a été ouvert dans une zone sanctionnée par les Etats-Unis'. Dans le cadre de ces sanctions, GitHub déclare ne plus pouvoir fournir de 'private repository services' et autres services payants pour les comptes suspendus.

