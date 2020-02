Les titulaires d'un compte à la banque CBC pourront 'au cours de cette année encore' effectuer des paiements sans contact avec leur iPhone ou Apple Watch via Apple Pay. C'est la banque elle-même qui l'a annoncé au moyen d'un tweet.

CBC affirme qu'elle entend proposer Apple Pay à ses clients dans le courant de 2020 et qu'elle donnera bientôt davantage d'informations à ce sujet. Le service de paiement d'Apple est disponible en Belgique depuis 2018 déjà, mais la seule grande banque qui le supportait à ce jour était BNP Paribas Fortis - y compris ses filiales Fintro et Hello Bank.

D'autres acteurs plus modestes, qui autorisent en Belgique les paiements via Apple Pay, sont des banques 'fintech' telles N26, Monese et Revolut. Chez BNP Paribas Fortis, les clients peuvent ajouter leur carte de paiement Mastercard Gold et Visa Classic au service Apple Pay. On ne sait pas encore quelles cartes CBC supportera bientôt dans Apple Pay.

Google Pay, le concurrent direct du service de paiement d'Apple, est disponible en Belgique depuis mars 2017 déjà. Tant les clients de BNP Paribas Fortis que de CBC peuvent entre-temps payer avec leur appareil Android.

