Suite à la propagation du coronavirus, des millions de Chinois se voient obligés de travailler à domicile. Chez nous, c'est assez habituel, mais pas en Chine. Et donc, les employés chinois doivent pour l'instant migrer massivement vers des applications de télétravail spéciales.

Aux environs du Nouvel An chinois, les applis de télétravail chinoises DingTalk (d'Alibaba) et Lark (du propriétaire de TikTok, ByteDance) ont été téléchargées quelque 350 pour cent de plus que la semaine précédente. Le nombre de téléchargements de WeChat Work a ainsi crû de 70 pour cent en l'espace d'une semaine. En raison de cette énorme augmentation, DingTalk et WeChat Work ont éprouvé des difficultés à rester accessibles.

Beaucoup d'employés chinois doivent encore se familiariser avec le télétravail. "Lorsque nous avons tenu notre première visioconférence lundi, certains personnes donnaient l'impression de sortir du lit", signale la propriétaire d'une startup pékinoise, qui avait demandé à son personnel de rester une semaine à la maison. "Mardi, c'était déjà un peu mieux."

Le manager d'une banque déclare pour sa part que la politique du télétravail veille à ce que le personnel soit continuellement en ligne. Une réaction parmi d'autres: "Notre patron fait partie intégrante de l'appli de groupe. Je me dois donc d'être aussi rapide que tous les autres."

Aux environs du Nouvel An chinois, les applis de télétravail chinoises DingTalk (d'Alibaba) et Lark (du propriétaire de TikTok, ByteDance) ont été téléchargées quelque 350 pour cent de plus que la semaine précédente. Le nombre de téléchargements de WeChat Work a ainsi crû de 70 pour cent en l'espace d'une semaine. En raison de cette énorme augmentation, DingTalk et WeChat Work ont éprouvé des difficultés à rester accessibles.Beaucoup d'employés chinois doivent encore se familiariser avec le télétravail. "Lorsque nous avons tenu notre première visioconférence lundi, certains personnes donnaient l'impression de sortir du lit", signale la propriétaire d'une startup pékinoise, qui avait demandé à son personnel de rester une semaine à la maison. "Mardi, c'était déjà un peu mieux."Le manager d'une banque déclare pour sa part que la politique du télétravail veille à ce que le personnel soit continuellement en ligne. Une réaction parmi d'autres: "Notre patron fait partie intégrante de l'appli de groupe. Je me dois donc d'être aussi rapide que tous les autres."