La Grande-Bretagne accorde aux entreprises télécoms sur son sol un délai plus long pour retirer l'équipement de la firme chinoise Huawei du coeur de leurs réseaux 5G. La date-butoir était en fait fixée au 28 janvier, mais elle est désormais reportée au 31 décembre.

Ce report succède à des entretiens avec les entreprises télécoms et Huawei. Le gouvernement britannique s'en tient cependant encore à la date ultime à laquelle l'équipement Huawei devra être entièrement exclu des réseaux 5G britanniques, à savoir fin 2027.

Accusation d'espionnage

La Grande-Bretagne avait annoncé en 2020 rejeter Huawei de ses réseaux 5G. Cette décision avait été prise, après que les Etats-Unis eurent infligé des sanctions au fabricant chinois de smartphones et d'équipement télécom. Le gouvernement américain accuse en fait Huawei d'espionnage via des portes dérobées présentes dans sa technologie, mais ces accusations ont toujours été fermement réfutées par Huawei.

Selon le site d'actualité Axios, les Etats-Unis prennent de nouvelles mesures à l'encontre d'Huawei. Le site web annonce sur base des dires d'initiés que le régulateur américain FCC envisage d'interdire tous les produits nouvellement développés d'Huawei et de la firme de télécommunications et de smartphones ZTE, chinoise elle aussi. L'interdiction ne s'appliquerait pas aux produits d'Huawei et de ZTE dont le FCC a précédemment déjà autorisé la présence sur le marché américain.

