La Grande-Bretagne utilise sa cyber-expertise pour sécuriser l'infrastructure critique de l'Ukraine contre les cyber-attaques russes. C'est la première fois que le gouvernement britannique reconnaît officiellement son implication.

Le gouvernement britannique confirme avoir mis en oeuvre l'Ukraine Cyber Programme en collaboration avec quelques acteurs du monde industriel. Ce programme a comme but d'empêcher que des acteurs russes aient accès aux réseaux vitaux, et offre en outre des possibilités médico-légales aux autorités ukrainiennes.

Plusieurs attaques repoussées

Le programme, qui revient à quelque 6,35 millions de livres britanniques (7,38 millions d'euros environ après conversion), n'avait précédemment pas encore été officiellement annoncé. Selon le gouvernement britannique, c'était pour des raisons de sécurité opérationnelle. Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères James Cleverly confirme à présent l'existence du programme et ajoute que 'l'expertise de firmes de sécurité en vue est venue à point'.

Grâce à l'Ukraine Cyber Programme , plusieurs attaques auraient déjà été repoussées, dont certaines exploitant du malware destructeur, comme Industroyer2. L'infrastructure critique de l'Ukraine a également été renforcée, afin de contrer de futures attaques. Les Britanniques ont fourni notamment des pare-feu et une protection DDoS à l'Ukraine.

