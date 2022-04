En 2021, les Belges ont ramené en tout 128.467 tonnes d'appareils électroniques et de lampes usagés chez Recupel. Cela représente une hausse de 3,7 pour cent par rapport à 2020, qui était déjà une année record, comme il ressort des chiffres cités par l'organisation.

Parc de recyclage

La première année corona fut apparemment pour beaucoup de gens l'occasion idéale de faire le ménage chez eux. Recupel collecta en effet en 2020 pas moins de 123.840 tonnes d'appareils et de lampes usagés. En 2021, les Belges poursuivirent sur cet élan, puisque la récolte fut de 128.467 tonnes, soit 40,9 millions d'appareils usagés, dont des téléviseurs, écrans d'ordinateur, avertisseurs de fumée, frigidaires et sèche-cheveux. Cela correspond à une moyenne de 11,1 kilos par personne, soit 0,3 kilo en plus qu'en 2020.Le canal de collecte le plus important pour l'électroménager reste le parc de recyclage avec une proportion de 51,5 pour cent du total, soit 65.658 tonnes. Via la distribution, où les gens peuvent laisser un ancien appareil, lorsqu'ils en achètent un nouveau, ce sont 33.073 tonnes qui ont été collectées, ce qui représente 27,2 pour cent du total. 8.108 tonnes d'appareils ont aussi été ramenés dans les friperies, ce qui constitue 6,7 pour cent du total.