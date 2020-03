Facebook a ouvert son Data Transfer Project aux utilisateurs belges. Il leur est ainsi désormais possible de transférer simplement toutes leurs photos et vidéos présentes sur le réseau social vers Google, ou de les télécharger.

Le Data Transfer Project est une initiative de Facebook, Apple, Google, Microsoft et Twitter et a comme but d'échanger plus facilement des données entre les différents services.

Le projet en est cependant encore à ses balbutiements. L'année dernière, une structure open source a été mise au point. Et depuis décembre, il existe un premier outil permettant d'exporter photos et vidéos vers Google Photos, ou de les télécharger séparément. C'est cet outil qui est désormais aussi disponible pour les utilisateurs belges. Il est possible qu'à l'avenir, des services d'Apple ou de Microsoft y soient aussi ajoutés.

Le téléchargement de toutes vos données Facebook est possible depuis 2010 déjà, mais cela se traduit surtout par un seul grand fichier avec des dossiers peu clairs, où il faut rechercher ses statuts, photos, clavardages et autres activités. Entre-temps, il vous est aussi possible de télécharger uniquement vos photos et vidéos, ce qui vous permet de les classer dans des albums spécifiques.

Si vous voulez télécharger des photos ou en transférer vers Google, vous trouverez ici le Data Transfer Project.

