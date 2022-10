Malgré un premier refus, Getty Images et Shutterstock vont collaborer d'une part avec une jeune pousse AI et d'autre part avec OpenAI en vue de proposer des images générées artificiellement.

Tant Getty Images que Shutterstock constituent aujourd'hui des plate-formes, où les photographes peuvent proposer leurs images. Les entreprises, en ce compris des canaux de médias tels Data News, les utilisent ensuite contre paiement.

Mais à l'avenir, vous pourrez vous-même aussi générer des images avec l'intelligence artificielle (AI). Shutterstock collabore à cette fin avec OpenAI afin de faire produire des images sur mesure sur base de DALL-E. Et Getty Images annonce un partenariat similaire avec la jeune pousse israélienne BRIA.

Même si la génération d'images est encore assez nouvelle, elle a enregistré cette année pas mal de progrès technologiques. Avec DALL-E, il suffit de décrire quelque chose pour que l'AI génère une image sur base des très nombreuses données d'entraînement. Cela se traduit parfois par des résultats absurdes, mais souvent aussi par des images absolument uniques et autrement difficiles à créer.

On ne sait pas encore grand-chose à propos de la collaboration de Getty Images. Shutterstock annonce que dans un proche avenir, elles intégrera DALL-E, afin que les utilisateurs puissent générer leurs propres images. Tout fournisseur d'images sera aussi indemnisé, parce que ces images seront utilisées pour former les systèmes AI.

Bien que cette tendance n'ait rien d'inattendu, pas mal de questions pratiques demeurent encore sans réponse. C'est ainsi que les photographes sont aujourd'hui bel et bien rétribués pour leur travail, parce qu'il sert de matériau-source. Mais cette rétribution est probablement disproportionnée par rapport à ce qu'un photographe ou un artiste numérique gagne, lorsque leur oeuvre est directement achetée. Si on en arrive au point, où les acheteurs d'images de stock puissent choisir plus rapidement les images AI, cela pourrait s'avérer dommageable pour les actuels producteurs d'images de stock.

C'est en partie pour cette raison que les images AI ont récemment encore été refusées par les entreprises, précisément parce qu'on ne savait pas très bien qui en possédait les droits d'auteur. Il se pourrait que la situation s'éclaircisse dans les prochains mois par un important travail juridique.

