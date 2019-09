'Les banques centrales discutent de l'utilisation de la monnaie numérique de Facebook'

Le libra est aujourd'hui à Bâle au centre des conversations lors d'une concertation au sommet regroupant Facebook et des représentants de 26 banques centrales. Il s'agit là de la première grande réunion entre les développeurs de la monnaie numérique de Facebook et les décideurs bancaires depuis que l'entreprise de réseaux sociaux a annoncé son projet de lancer une crypto-monnaie propre, selon le Financial Times.

La monnaie numérique Libra, que Facebook entend lancer en 2020, fait déjà l'objet de faux comptes.

La rencontre du comité en charge des paiements et de l'infrastructure de marché de la Banque des Règlements Internationaux (BRI) est présidée par Benoît Coeuré de la Banque Centrale européenne. Ce dernier a indiqué que la barre pour l'approbation légale du libra permettant son utilisation au sein de l'Union européenne est placée très haut. D'autres contrôleurs et ministres des Finances ont déjà exprimé leurs préoccupations à propos de la crypto-monnaie. C'est ainsi que tout récemment, le ministre français des Finances Bruno Le Maire a déclaré que le lancement du libra sous la forme que le géant des médias sociaux a présentée jusqu'à présent, ne pourra se faire. Le libra risque de saper la stabilité financière, a aussi prévenu la Réserve Fédérale américaine. De plus, certains se font du souci à propos de possibilités de blanchiment et de financement du terrorisme/banditisme au moyen de la monnaie virtuelle Enfin, il y a encore le fait que Facebook ne jouit pas d'une très bonne réputation en matière de respect de la vie privée.