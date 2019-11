Le gouvernement allemand a introduit une proposition de loi en vue de contraindre Apple et d'autres entreprises à offrir à différents services de paiement un accès à leur infrastructure en échange d'une indemnité.

L'Allemagne souhaite que chaque entreprise puisse accéder directement à ce qu'on appelle les puces NFC équipant les iPhone et montres Apple, ce qui permettrait aux utilisateurs de payer sans contact. Les banques et autres institutions financières, qui veulent créer des services de paiement pour ces appareils, doivent à présent collaborer avec Apple via Apple Pay. L'Allemagne souhaite que ces entreprises et institutions aient elles-mêmes accès à la puce.

Les autorités allemandes ont dans ce but introduit une proposition de loi. Berlin attend d'Apple et d'autres entreprises qui disposent de ce genre de technologie, qu'elles ouvrent leur infrastructure aux autres services de paiement en échange d'une indemnité raisonnable.

NFC est l'abréviation de Near-Field Communication. Cette technologie a été développée par Sony et Philips (via l'actuelle NXP). Un appareil et une puce peuvent communiquer entre eux via NFC, s'ils sont distants de moins de 4 centimètres. NFC est par exemple utilisée pour le check-in dans les transports publics et pour le paiement sans contact dans les magasins.