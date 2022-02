Les astronautes lancent un appel à l'organisation aéronautique européenne ESA en vue de mettre au point des fusées prêtes à envoyer des gens dans l'espace. Actuellement, les astronautes européens accompagnent des missions d'autre pays et entreprises.

L'Association of Space Explorers, le groupe de défense des intérêts des astronautes européens, invite les politiciens de l'UE à investir dans des navettes européennes. Ce faisant, l'ESA pourrait elle-même effectuer des vols habités, ce qui n'est pas possible avec les fusées actuelles.

Si des astronautes européens veulent aller dans l'espace, cela se fait actuellement en achetant des sièges dans des fusées de la Russie ou de la firme SpaceX. Les propres fusées de l'ESA, telles Ariane 5, ne permettent pas des vols avec équipage. Selon l'organisation de défense des intérêts, le temps est venu pour l'Europe de construire elle-même son infrastructure.

'Les dirigeants européens doivent décider dans l'urgence si l'Europe va accélérer ses ambitions et demeurer dans l'avant-garde des pays explorateurs de l'espace, ou si elle va prendre du retard et assumer un rôle de partenaire mineur dans les décennies à venir', indiquent les astronautes dans le manifeste.

