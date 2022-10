Les applis horeca Dorst et Billy fusionnent

Les plates-formes horeca gantoises Dorst et Billy s'associent désormais. Toutes deux desservent le même marché et veulent ainsi conquérir plus rapidement le Benelux et le reste de l'Europe.

