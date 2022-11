Les applications de sport et de fitness comme Strava ne sont pas aussi respectueuses de la vie privée qu'elles ne le devraient. La possibilité de ne pas recourir à la géolocalisation donne un faux sentiment de sécurité dans de nombreux cas, selon une étude de la KU Leuven parue samedi.

Des millions de sportifs à travers le monde partagent régulièrement des informations sur leurs activités cyclistes et de jogging avec d'autres utilisateurs d'applications sportives telles que Strava ou Runtastic. Les applications permettent certes de masquer certaines informations sensibles ayant trait à la vie privée telles que l'emplacement d'un lieu de résidence mais des chercheurs du groupe imec-DistriNet de la KU Leuven ont découvert que cette option n'était pas aussi hermétique qu'annoncée. Les chercheurs ont analysé 1,4 million d'activités sur Strava et ont pu découvrir jusqu'à 85% des emplacements masqués, en se basant uniquement sur les données supplémentaires rendues publiques. "La vue d'ensemble de votre activité protégée contient encore tellement de données sur, par exemple, la distance parcourue et l'itinéraire emprunté qu'en combinaison avec un plan de ville, celles-ci révèlent toujours votre point de départ ou d'arrivée", explique le chercheur Karel Dhondt. Les chercheurs ont soumis leurs conclusions aux plateformes.

Strava, qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde, les a ainsi invités à discuter de leurs suggestions d'améliorations. Les applications pourraient par exemple mieux masquer ou même omettre les informations sur la distance parcourue dans la zone confidentielle, même si cela implique que l'athlète ne peut pas partager l'intégralité de l'activité. La forme et la taille des zones peuvent également être adaptées. Karel Dhondt a également des conseils pour les utilisateurs. "En tant qu'utilisateur, vous pouvez également mieux protéger votre vie privée sur les applications sportives. Définir une zone de confidentialité est toujours une bonne idée de toute façon, mais faites en sorte que la zone autour des endroits que vous souhaitez garder cachés soit suffisamment grande. Le minimum est souvent de 200 mètres, mais vous pouvez l'étendre à plus d'un kilomètre, plus c'est grand, mieux c'est", souligne-t-il.

