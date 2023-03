L'appli chinoise de brèves vidéos TikTok va dans les prochaines semaines introduire une minuterie automatique qui émettra un avertissement aux utilisateurs mineurs d'âge au bout de 60 minutes. Ils devront alors saisir leur mot de passe pour pouvoir continuer, selon l'entreprise.

Par cette adaptation, le média social entend répondre à la critique, selon laquelle TikTok s'avère trop addictif pour la jeunesse. En saisissant un code PIN, les jeunes utilisateurs devront activement choisir d'aller plus loin ou non. TikTok enverra aussi aux ados des aperçus hebdomadaires de la durée totale qu'ils ont passée devant leur écran. En outre, l'appli leur recommande de paramétrer une minuterie de 100 minutes, s'ils trouvent que celle de 60 minutes ne suffit pas.

Par ailleurs, TikTok affinera les possibilités pour les parents de limiter le temps d'écran de leurs enfants via la fonction 'Family Pairing'. Les parents pourront également désactiver les notifications 'push' de l'appli à leurs enfants à des moments précis et obtenir un tableau de bord leur indiquant la fréquence d'utilisation.

En Chine, le pays d'origine de TikTok, le gouvernement prend depuis assez longtemps déjà des mesures contre l'addiction chez les jeunes. Dans la version chinoise, Douyin, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent utiliser l'appli que 40 minutes maximum par jour, exclusivement entre 6 et 22 heures. Une version allégée existera donc désormais à côté de la variante mondiale. Tout comme pour d'autres plates-formes internet, les mesures peuvent être assez facilement contournées. Les jeunes peuvent désactiver les fonctions ou mentir sur leur âge. L'âge minimum pour utiliser TikTok est de 13 ans.

Par cette adaptation, le média social entend répondre à la critique, selon laquelle TikTok s'avère trop addictif pour la jeunesse. En saisissant un code PIN, les jeunes utilisateurs devront activement choisir d'aller plus loin ou non. TikTok enverra aussi aux ados des aperçus hebdomadaires de la durée totale qu'ils ont passée devant leur écran. En outre, l'appli leur recommande de paramétrer une minuterie de 100 minutes, s'ils trouvent que celle de 60 minutes ne suffit pas.Par ailleurs, TikTok affinera les possibilités pour les parents de limiter le temps d'écran de leurs enfants via la fonction 'Family Pairing'. Les parents pourront également désactiver les notifications 'push' de l'appli à leurs enfants à des moments précis et obtenir un tableau de bord leur indiquant la fréquence d'utilisation.En Chine, le pays d'origine de TikTok, le gouvernement prend depuis assez longtemps déjà des mesures contre l'addiction chez les jeunes. Dans la version chinoise, Douyin, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent utiliser l'appli que 40 minutes maximum par jour, exclusivement entre 6 et 22 heures. Une version allégée existera donc désormais à côté de la variante mondiale. Tout comme pour d'autres plates-formes internet, les mesures peuvent être assez facilement contournées. Les jeunes peuvent désactiver les fonctions ou mentir sur leur âge. L'âge minimum pour utiliser TikTok est de 13 ans.