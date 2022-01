Les 10 personnes les plus riches du monde ont ajouté, au total, 402 milliards de dollars à leur fortune déjà conséquente au cours de l'année 2021, ressort-il dimanche de l'indice Bloomberg Billionaires.

Elon Musk, élu personnalité de l'année par le magazine Time, se retrouve en tête du classement, avec 277 milliards de dollars au 1er janvier 2022 et un gain de 121 milliards pendant l'année écoulée. Le fondateur de Tesla a moins gagné qu'en 2020 (140 milliards de dollars), mais cela a tout de même suffi pour faire de lui l'homme le plus riche de la planète. Et de loin.

Derrière lui se trouvent Jeff Bezos et ses 190 milliards de dollars. Le fondateur et ex-PDG d'Amazon a gagné 4,5 milliards de dollars en 2021.

C'est le Français Bernard Arnault qui ferme le podium avec 176 milliards de dollars, dont 61 milliards gagnés en 2021. Il s'agit du seul représentant dans le top 10 qui ne soit pas originaire des Etats-Unis.

Parmi d'autres personnalités notables se trouvent le créateur de Facebook, Mark Zuckerberg (128 milliards de dollars, +25 milliards en 2021), le père de Microsoft, Bill Gates (139 milliards, +7 milliards) et les co-fondateurs de Google, Larry Page (130 milliards, +47 milliards) et Sergey Brin (125 milliards, +45 milliards).

