Lenovo a présenté en avant-première un ordinateur portable à écran pliable. L'appareil devrait être commercialisé l'année prochaine.

Tandis que Samsung est encore aux prises avec quelques problèmes précoces au niveau de son smartphone pliable, Lenovo entend déjà introduire la technologie à plus grande échelle. Le fabricant chinois se targue en effet d'avoir mis au point le premier ordinateur portable à écran pliable.

Contrairement au smartphone pliable, conçu pour offrir un écran plus grand, Lenovo a pour but avec ce type d'écran de rendre son ordinateur portable plus compact. Replié, ce dernier voit sa largeur se réduire de moitié, ce qui permet de l'emmener plus facilement.

L'ordinateur portable peut être utilisé tant en mode entièrement ouvert (comme une tablette à écran de 13,3 pouces), qu'en mode partiellement replié (tel un livre tenu en main) ou qu'en mode 'posé de côté sur une surface' (comme quand vous utilisez un ordinateur portable ordinaire). Dans cette dernière configuration, le côté droit se retrouve en bas, et un clavier virtuel y apparaît. Comme cette partie intègre la batterie, elle s'avère suffisamment lourde pour que l'ordinateur portable ne se renverse pas, comme le fait observer The Verge.

L'écran 2K OLED est l'oeuvre de LG Display. L'ordinateur fera tourner Windows et exploitera un processeur Intel. Lenovo n'a encore rien révélé au sujet des spécifications et du prix de son appareil. L'entreprise s'attend à pouvoir lancer sur le marché son laptop pliable, qui fera partie de la gamme ThinkPad X1, dans le courant de 2020.