Le fabricant d'ordinateurs Lenovo a étoffé sa gamme ThinkPad avec plusieurs ordinateurs portables dans les séries T, X et L. Parmi les nouvelles fonctions singulières, signalons Modern Standby, Wake on Voice et le support de WiFi 6.

Les modèles de 14 et 15 pouces de la série ThinkPad T rénovée sont disponibles avec Windows 10 Pro et sont pilotés par la dixième génération du processeur Intel Core vPro ou par la puce AMD Ryzen PRO 4000 Mobile. L'ordinateur portable dispose de la nouvelle fonction Modern Standby: un système 'toujours actif' et 'toujours connecté' comme chez un smartphone. Dans ce mode, le système reste connecté et continue de synchroniser les données à faible consommation d'énergie. L'utilisateur peut reprendre rapidement son travail à tout moment, éventuellement aussi au moyen d'une commande vocale grâce à la nouvelle fonction Wake on Voice.

En outre, l'appareil supporte WiFi 6 et (en option) CAT 16 WWAN pour les connexions 4G/LTE. La nouvelle norme WiFi 6 a été spécialement conçue pour conserver des vitesses de connexion optimales sur des réseaux sans fil saturés. Le nouveau protocole de sécurité WPA3 devrait pour sa part encore compliquer davantage la vie des cybercriminels désireux de 'craquer' les mots de passe.

Protection supplémentaire

Dans la série ThinkPad X, les X13 et X13 Yoga peuvent être configurés avec un écran ePrivacy Full HD qui protège les utilisateurs contre les regards indiscrets par-dessus l'épaule. Le X13 Yoga intègre en outre un système de haut-parleur Dolby Audio et - en option - un écran OLED 4K avec Dolby Vision. Les ThinkPad X13 Yoga et X13 sont fournis avec la dixième génération de l'Intel Core vPro, mais le X13 peut être aussi livré avec un processeur AMD Ryzen PRO 4000 Mobile. Grâce à leur système de charnière bien étudié, les appareils Yoga de Lenovo ont la propriété de pouvoir être utilisés tant comme notebook que comme tablette.

La série ThinkPad L, enfin, est, selon Lenovo, devenue plus mince et plus légère. Les utilisateurs disposeront de WiFi 6 et de la connectivité 4G/LTE en option, ainsi que de touches spéciales pour des fonctions de communication (sur les ThinkPad L14 et L15) qui devraient faciliter la participation à des réunions. A noter aussi la présence à bord de Windows 10 Pro, d'un lecteur d'empreintes digitales supportant Windows Hello, et le choix entre la dixième génération du processeur Intel Core vPro et la puce AMD Ryzen PRO 4000 Mobile.

Les prix de base des différents ordinateurs portables ThinkPad oscillent entre 749 et 1.149 euros.

