A cause d'un litige à propos de brevets l'opposant à Nokia, Lenovo doit cesser de vendre ses PC de bureau, portables et tablettes en Allemagne. Lenovo ne dispose pas des licences pour utiliser l'application H.264-videocodec. Voilà en teneur le jugement rendu par un tribunal allemand.

Lenovo n'accepte pas que Nokia applique des prix élevés et ne négocie pas conformément au modèle FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory).

En prenant cette décision, le juge souhaite que Nokia et Lenovo concluent un accord relatif aux licences non payées pour l'utilisation de brevets concernant l'application H.264-videocodec.

Lenovo n'est actuellement plus autorisée à vendre en Allemagne des appareils équipés d'une carte ou d'une unité graphique, soit en fait les ordinateurs portables, desktop et tablettes de l'entreprise. Les smartphones et accessoires PC (souris, stations d'accueil) de Lenovo ne sont encore et toujours pas disponibles en Allemagne.

Nokia voudrait étendre ces suspensions au Brésil, aux Etats-Unis et en Inde.

En collaboration avec Dutch IT-Channel.

