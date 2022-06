Lors du salon Infocomm de Las Vegas, Lenovo a présenté son nouveau ThinkSmart One Smart Collaboration Bar. L'appareil supporte les principales applications de visioconférence et est conçu pour des espaces de réunion de petite ou moyenne taille.

Selon Lenovo, le ThinkSmart One est le premier appareil du genre à tourner sur le système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise, assisté par un processeur Intel Core de la onzième génération à technologie vPro.

Le Collaboration Bar est compatible avec des applis telles Microsoft Teams Rooms et Zoom Rooms et est équipé de huit micros anti-écho et anti-bruit, de haut-parleurs stéréo et d'une caméra intégrée à résolution Full HD et à large champ visuel de 100 degrés.

Contrôleur à écran tactile

Le bar est livré aussi avec le ThinkSmart Controller à écran tactile de 10,1 pouces, qui accompagne aussi les Core Room Kits de Lenovo, pour une gestion aisée des réunions. 'ThinkSmart One est spécialement conçu pour anticiper une croissance permanente d'espaces de réunion hybrides, où les bureaux traditionnels sont transformés en centres d'entreprise davantage dynamiques et collaboratifs', selon Lenovo.

Le ThinkSmart One sera disponible à partir d'octobre 2022 à partir de 2.799 euros.

