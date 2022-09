Les délais de livraison des puces ont quelque peu diminué en août en comparaison avec juillet 2022. C'est là un signe que la pénurie mondiale continue de régresser. Certains types de semi-conducteurs restent cependant malaisément livrables, selon l'agence de presse Bloomberg.

L'agence de presse se base sur une étude effectuée par Susquehanna Financial Group. Il en ressort que la durée d'acheminement - l'écart entre le moment où une puce est commandée et celui de sa livraison - a été en moyenne de 26,8 semaines en août, soit environ un jour de moins qu'au mois précédent (26,9 semaines).

Recul de la demande

Les durées d'attente moindres reflètent, selon l'étude, le recul de la demande de certains appareils, surtout des smartphones et des PC. Chris Rolland, analyste chez Susquehanna, estime que d'autres parties du marché restent en surchauffe avec des commandes qui arrivent plus rapidement que ce que les fondeurs de puces peuvent traiter. Selon Rolland, un retour à des délais d'attente de dix à quatorze semaines serait 'à nouveau vraiment sain'.

'Sur le marché des PC, la chaîne d'approvisionnement est majoritairement revenue à la normale', affirme Tom Sweet, Chief Financial Officer chez Dell Technologies. Nombre de prix de composants diminuent, parce que leur disponibilité s'est améliorée et la demande a régressé. A l'entendre, Dell doit encore vider ses stocks, avant de pouvoir profiter des prix plus favorables des composants.

Difficultés

L'industrie des puces éprouve souvent des difficultés à harmoniser l'offre et la demande et ce, en partie, parce que la fabrication des composants prend des mois. Les fabricants de semi-conducteurs desservent actuellement aussi une partie nettement plus grande de l'économie. Pensez par exemple aux puces qui sont de plus en plus utilisées dans les voitures et l'équipement industriel.

Des entreprises comme Microchip Technology Inc. et Infineon Technologies AG peinent encore et toujours à exécuter des commandes. D'autres fondeurs de puces subissent cependant déjà l'impact d'une diminution de la demande. Il s'agit entre autres de Nvidia Corp. et d'Intel, qui sont fortement dépendantes du marché des PC.

En collaboration avec Dutch IT-channel.

