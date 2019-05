UltraHaptics rachète Leap Motion. Il y a quelques années, cette dernière entreprise voulait réinventer le pilotage d'ordinateurs en remplaçant la souris par des gestes de la main.

Leap Motion est revendue, selon The Wall Street Journal. Cette entreprise est spécialisée dans le suivi des gestes de la main. Elle fera désormais partie de la firme UltraHaptics plus récente, qui se focalise sur le marché professionnel.

Leap Motion, qui existe depuis neuf ans, fabrique des contrôles de mouvements dans l'intention de remplacer (partiellement) la souris. C'est surtout dans les années 2012-2014 que l'entreprise fit parler d'elle. Au cours de cette période, sa technologie fut incorporée à des ordinateurs portables par exemple, mais malgré cela, l'entreprise ne décolla jamais vraiment. Et cette percée risque à présent encore de se faire attendre, maintenant que la vogue suscitée par ces contrôles de mouvements (dans notamment du matériel de jeu tel la Nintendo Wii et la Microsoft Kinect) est passée.

Selon The Wall Street Journal, Leap Motion été revendue pour 30 millions de dollars, nettement moins que les 94 millions de dollars que l'entreprise avait réussi à recueillir, lorsqu'elle était encore une start-up. Ces dernières années, Leap Motion a investi entre autres dans la réalité virtuelle et dans la réalité augmentée, mais après le Leap (qui ne fut pas un succès), elle n'a jamais plus sorti un seul produit innovant.