Le Women Code Festival, qui se tient du 7 au 14 octobre à Bruxelles, veut inciter les femmes à se lancer dans des carrières informatiques, sachant qu'elles sont largement sous-représentées dans le secteur.

Le thème de la troisième édition du festival s'intitule "Code and Fly to the Moon". Il a été choisi pour rendre hommage aux femmes qui ont joué un rôle capital dans l'envoi du premier homme sur la Lune en 1969. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce lundi au Musée des Sciences Naturelles de Bruxelles mais tout au long de la semaine, le public aura accès à des ateliers, des conférences, des projections, des rencontres et cours de codage. Plus d'informations sur www.womenintech.brussels.