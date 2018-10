Le Vatican lance un jeu: 'Suivez Jésus Christ Go'

Les joueurs doivent circuler avec leur smartphone non pas à la recherche de petits monstres, mais bien de saints et de personnages de la Bible. Pas de Mewtwo donc, mais bien de Moïse. Pas de Pikachu, mais bien de Paul. Le jeu repose sur le GPS et la réalité augmentée et est en principe un clone de Pokémon Go.

Le joueur qui a trouvé un saint ou un prophète, se voit poser l'une ou l'autre question à son sujet. Si les réponses sont correctes, les personnages font leur entrée dans l'équipe d'évangélisation (eTeam) du joueur et peuvent ainsi exécuter toutes sortes de tâches. Le joueur qui s'approche d'une église, peut par exemple aussi collecter des points en y entrant et en priant. Il est aussi possible de déposer des aumônes dans l'appli.

Le jeu a reçu la bénédiction du Pape François. Il n'en existe pour l'instant qu'une version en espagnol, mais des versions dans d'autres langues sont en préparation. Le jeu ne tourne provisoirement que sur iOS. Il a été conçu à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse qui auront lieu en janvier au Panama.