Le tweet par lequel le président Trump a annoncé que son épouse et lui avaient été testés positifs au coronavirus, est celui qui a été le plus partage et le plus 'aimé' à ce jour. Voilà ce que révèle le site américain d'actualité Axios.

Le tweet a déjà fait l'objet de plus d'1,8 million de 'j'aime' et a été partagé plus de 900.000 fois. On y a en outre réagi à plus de 570.000 reprises.

Avant ce tweet, un autre, toujours du président, avait établi un record en 2019: Trump y écrivait que le rappeur A$AP Rocky était sorti de prison en Suède et qu'il était rentré chez lui. Ce tweet avait fait l'objet de quasiment 820.000 'j'aime'.

