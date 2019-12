L'iPhone 11 Pro recherche en permanence votre localisation et la transmet à Apple, même en cas de désactivation de la fonction de suivi pour tout service ou appli possible.

Le journaliste spécialisé en sécurité Brian Krebs a découvert que le téléphone collecte des données de localisation, même si celles-ci sont désactivées individuellement pour toutes les applis et tous les services présents sur l'appareil.

Il a observé que c'est prévu ainsi par défaut chez Apple. Or cela va à l'encontre du principe véhiculé par l'entreprise, selon lequel Apple traite précautionneusement la confidentialité, comme il est question dans la campagne publicitaire intitulée "What happens on your iphone, stays on your iphone" que l'entreprise avait présentée au début de cette année lors du salon CES de Las Vegas notamment.

Selon Krebs, les conditions de confidentialité de l'iPhone stipulent que si des services de localisation sont en général activés, votre téléphone transfère régulièrement à Apple l'emplacement des bornes wifi et pylônes d'antennes proches, en vue d'obtenir une image de ces bornes et pylônes dans des environnements spécifiques.

Il est certes possible de désactiver complètement cette fonction de suivi de localisation et ce, via 'settings-privacy-location services'. Mais le blocage de certaines applis de suivi de localisation semble donc ne pas suffire. Krebs avait transmis le suivi de localisation comme un possible bug, mais pour Apple, il ne s'agit pas d'un problème.