Jeff Wilcox, en charge de l'architecture système Mac, revient chez Intel. Il fut l'une des forces motrices d'Apple Silicon, qui a fait qu'Apple n'a plus été cliente d'Intel.

Le concepteur de puces travaillait depuis huit ans déjà chez Apple et était responsable de la transition vers Apple Silicon. Dans sa nouvelle fonction chez Intel, il assumera la charge des designs System-On-a-Chip (SOC). Formellement, il deviendra Intel Fellow en tant que Design Engineering Group CTO, Client SoC Architecture.

Cela fait quelque temps déjà que Wilcox avait annoncé sur LinkedIn son départ d'Apple. A présent, il confirme qu'il rejoint Intel, où il avait déjà été actif de 1997 à 2007 et de 2010 à 2013. Entre-temps, il travailla aussi un peu chez Nvidia et chez Magnum Semiconductor.

Durant son séjour chez Apple, l'entreprise passa des puces Intel à sa propre Apple Silicon sur base de l'architecture Arm. Intel perdit ainsi l'un de ses plus importants clients. Entre-temps, Intel a subi pas mal de changements. C'est ainsi que Pat Gelsinger, qui avait précédemment déjà travaillé trente ans pour l'entreprise, en est devenu le CEO. Il annonça ensuite quelques modifications structurelles et stratégiques au niveau des activités 'puces'.

