L'entreprise suisse Logitech fait son beurre en cette crise du corona. A présent que tout un chacun travaille à la maison, l'entreprise vend en effet davantage d'appareils périphériques.

Durant le quatrième trimestre de son année fiscale, qui s'est clôturée fin mars, Logitech a enregistré un chiffre d'affaires de 709,2 millions de dollars, contre 624,3 millions durant la même période de l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation (non GAAP) a, lui, grimpé de 23,3 pour cent à 79 millions de dollars.

Ces chiffres positifs sont en grande partie dus à la crise du corona. Les gens qui travaillent, le font à présent de chez eux et ont donc besoin plus rapidement d'une souris, d'un clavier ou d'une webcam supplémentaire. Mais pour se détendre, ils ont aussi davantage recours aux jeux et au streaming.

"La visioconférence, le télétravail, la création et la diffusion de contenus, ainsi que les jeux sont les tendances à long terme qui stimulent nos activités. La pandémie a même accéléré les choses", déclare le CEO Bracken Darrell dans un communiqué. C'est ainsi que les ventes de webcams ont progressé de 32 pour cent. Pour les claviers, souris et casques liés aux jeux, la croissance a été de huit pour cent.

Pour le prochain exercice fiscal, l'entreprise table sur une progression de son chiffre d'affaires d'un 'mid-single-digit percentage', à savoir de cinq pour cent environ, et sur un bénéfice d'exploitation compris entre 380 et 400 millions de dollars.

