Le télescope spatial James Webb a dévoilé de très belles images détaillées de la planète Jupiter. Les lumières polaires des pôles nord et sud y sont notamment bien visibles, rapporte l'Agence spatiale européenne Esa.

La célèbre "tache rouge" de la planète accroche la rétine également, même si sur la photo, on aperçoit une tache blanche due à la réflexion de la lumière du soleil. Il s'agit en réalité d'un gigantesque tourbillon anticyclonique, plus grand que la Terre.

Bijou d'ingénierie d'une valeur de 10 milliards de dollars, le télescope James Webb a été lancé dans l'espace le 25 décembre dernier. L'équipement scientifique a été développé par les États-Unis, l'Europe et le Canada.

Jupiter. © NASA/ESA

La célèbre "tache rouge" de la planète accroche la rétine également, même si sur la photo, on aperçoit une tache blanche due à la réflexion de la lumière du soleil. Il s'agit en réalité d'un gigantesque tourbillon anticyclonique, plus grand que la Terre.Bijou d'ingénierie d'une valeur de 10 milliards de dollars, le télescope James Webb a été lancé dans l'espace le 25 décembre dernier. L'équipement scientifique a été développé par les États-Unis, l'Europe et le Canada.