La plate-forme de discussion en ligne Reddit a accompli ses premiers pas en vue d'une entrée boursière à Wall Street. On ignore cependant encore quand l'opération aura lieu et quelle sera son importance.

Reddit, le tableau d'affichage en ligne bien connu où les utilisateurs peuvent débattre entre eux de divers sujets, a annoncé avoir introduit un dossier auprès du contrôleur boursier américain SEC (Securities and Exchange Commission). L'entrée à la bourse aura lieu après une analyse du dossier par le contrôleur et 'en fonction des conditions du marché et autres'.

Evaluée à 10 milliards de dollars

On ne sait pas encore combien d'actions Reddit amènera en bourse et à quel prix. Lors d'une phase de financement l'été dernier, l'entreprise avait été évaluée à quelque 10 milliards de dollars (quasiment 8,9 milliards d'euros).

Reddit a été fondée en 2005 par deux étudiants de Virginie et est devenue l'un des médias sociaux les plus influents. En février, la plate-forme comptait plus de 50 millions d'utilisateurs et plus de 100.000 groupes actifs.

L'influence de Reddit avait été clairement mise en évidence en janvier, lorsque des investisseurs s'incitèrent les uns les autres via la plate-forme à acheter massivement certaines actions telles celles de la chaîne de magasins de jeux GameStop et de la chaîne de cinémas AMC. Leur but était de s'opposer à de vastes fonds d'investissement qui spéculaient sur une chute des cours. Cette opération avait été baptisée Reddit-rally.

