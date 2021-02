Les serveurs de la réserve fédérale aux Etats-Unis sont restés inactifs quelques heures durant la nuit dernière. Il en est résulté que les transferts entre banques ont été longtemps perturbés dans le pays.

Le système américain des transferts financiers repose entièrement sur les serveurs de la réserve fédérale, à savoir la banque centrale du pays. En raison d'un problème au niveau de ces serveurs, il n'a pas été possible de transférer de l'argent entre banques pendant des heures la nuit passée. On estime que des paiements se chiffrant en milliards de dollars ont ainsi été perturbés. Ces paiement ont probablement subi du retard, mais n'auraient pas été annulés, selon certains médias américains. D'autres services financiers de la réserve fédérale ont également été interrompus, dont FedCash, FedLine services et Fedwire founds.

'Problème opérationnel'

On ignore ce qui s'est passé au sein de la réserve fédérale américaine. La banque elle-même a signalé avoir examiné 'un possible problème' à 13 heures EST (heure de l'est des Etats-Unis). Une heure plus tard, on apprenait la découverte d'un problème opérationnel susceptible d'impacter les paiements. Selon la banque centrale, les serveurs devaient être remis en ligne à 14H30' EST, mais nombre de services n'étaient pas encore restaurés quelques heures plus tard.

