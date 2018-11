Le successeur de Pokémon Go postposé

Début de cette année, Niantic avait évoqué la seconde moitié de 2018 pour la sortie de son nouveau jeu de réalité augmentée. A présent, l'entreprise annonce que le lancement ne se fera pas avant 2019, sans préciser quand exactement et sans donner de raison pour le retard. Niantic en a cependant sorti une bande-annonce.

Wizards Unite sera le successeur de Pokémon Go, qui était aussi de l'écurie Niantic. Tout comme pour Pokémon Go, les joueurs devront parcourir le monde réel à la recherche de personnages. Dans le cas de Wizards Unite, il s'agit de... bestioles mythiques sorties tout droit d'Harry Potter et de Fantastic Beasts. Il est possible que l'histoire soit quelque peu plus étoffée que celle de Pokémon Go.

Pokémon Go a été lancé sur le marché en juillet 2016. Le jeu a été téléchargé à plus de 800 millions de reprises et a rapporté quelque 2 milliards de dollars.