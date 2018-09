Le studio de jeux vidéo Telltale Games en passe de jeter l'éponge

Telltale Games est surtout connu pour ses jeux d'aventure par épisodes, dans lesquels les décisions du joueur orientent l'histoire. Les plus connus de ces jeux sont probablement 'The Walking Dead', d'après la série de zombies éponyme, et 'The Wolf Among Us', basé sur une série de bandes dessinées axées sur des personnages de contes de fée contemporains.

L'entreprise a licencié la grande majorité de ses collaborateurs pour ne plus conserver qu'une petite équipe de 25 personnes. Celles-ci resteront provisoirement en place, histoire de faire face "aux obligations qu'a l'entreprise vis-à-vis de son conseil d'administration et de ses partenaires", selon un communiqué de l'entreprise elle-même.

Les employés ont été licenciés vendredi dernier et ont dû quitter le bâtiment dans les trente minutes qui suivirent. Ils ne recevront pas d'indemnité de départ (ce qui est légal aux Etats-Unis). Les problèmes financiers auxquels est confrontée l'entreprise, qui a remporté divers prix pour pas mal de ses jeux, semblent être dus à une mauvaise gestion, ce que le site technologique The Verge avait en mars dernier déjà souligné dans un rapport étoffé (en anglais).

On ne sait pas encore ce que vont devenir les jeux. Un jeu comme The Walking Dead se décline en différents mini-épisodes, à l'instar d'une série télé. La dernière saison a débuté le mois passé, et le deuxième épisode devrait sortir la semaine prochaine. Telltale avait également annoncé une deuxième saison de The Wolf Among Us, ainsi qu'un jeu basé sur la série Stranger Things de Netflix.

