Le fonds d'investissement Hiro Capital de Ian Livingstone injecte 2,2 millions de dollars (1,8 million d'euros) dans le studio Happy Volcano pour le développement d'un jeu de parking. Livingstone est l'un des développeurs des jeux Tomb Raider originaux.

Happy Volcano prépare un nouveau jeu de course pour PC et consoles de jeu. Il s'appellera 'You Suck at Parking' et aura comme particularité que les joueurs devront trouver une place de parking dans les plus brefs délais. Chemin faisant, ils devront éviter toujours plus d'obstacles de toutes sortes.

A la conquête du monde

'L'investissement est destiné à partir à la conquête du monde avec ce jeu', déclare Jeroen Janssen, cofondateur d'Happy Volcano. Le studio n'était pas vraiment à la recherche de capitaux, mais s'était intéressé à un événement en ligne du fonds d'investissement. 'Ensuite, j'ai envoyé un mail sans trop me faire d'illusions, car en fin de compte, nous ne sommes qu'un tout petit studio belge. Mais on me répondit immédiatement qu'il y avait un certain intérêt. Et si une légende industrielle comme Ian Livingstone le dit, c'est d'autant plus agréable à entendre.'

Avec l'argent d'Hiro Capital, qui recevra en échange une participation minoritaire, Happy Volcano recrutera de nouveaux collaborateurs. 'Nous sommes huit à présent, mais cette année encore, nous voulons engager cinq personnes supplémentaires', précise Janssen. Le lancement de 'You Suck at Parking' est provisoirement planifié pour début 2022. Ensuite, l'objectif sera d'étendre le jeu, afin d'y maintenir les joueurs plus longtemps.

