Le standard ISO belge de diffusion vidéo prend forme

La belge IntoPIX annonçait début 2019 qu'elle proposait son algorithme de compression comme standard ISO. Un an plus tard, le processus est pratiquement finalisé et les premières implémentations voient le jour.

Denis Periquet, CEO de Tessares, Jean-Baptiste Lorent, marketing & sales director d'intoPIX, Jean-Louis Gago-Garcia et Eric Santkin.

JPEG XS est un standard de compression qui permet l'échange de vidéos sans retard entre appareils. Une technologie qui intéresse notamment la RV, mais à terme aussi les voitures autonomes. L'association JPEG lançait dès 2016 un appel pour développer un nouveau codec pour lequel intoPIX dirige depuis l'année dernière le processus de standardisation. L'entreprise l'avait annoncé au CES début 2019, un salon sur lequel elle sera aussi présente début 2020.

