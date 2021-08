Au cours des dix prochaines années, le stade de football de Genk deviendra la Cegeka Arena. Mais outre cet accord de sponsoring, Cegeka souhaite y expérimenter aussi la 5G.

Les joueurs du KRC Genk portent depuis quelque temps déjà sur leur maillot la marque Cegeka en tant que sponsor. L'appellation Cegeka sera désormais étendue au stade proprement dit, ce qui devrait donner une plus grande visibilité à la multinationale IT d'Hasselt.

Du coup, le stade sera bientôt équipé de la 5G, ce qui permettra à Cegeka de tester également diverses applications relatives à la nouvelle technologie.

© Cegeka

'Le stade nous fournira un formidable laboratoire dans un contexte unique, caractérisé par un énorme impact. Il est en plus situé à quelques kilomètres de notre siège central d'Hasselt', déclare le CEO Stijn Bijnens. 'Nous pourrons y expérimenter pleinement et, dans le cadre d'un showcase attractif, rendre les possibilités de la 5G très accessibles. Notre ambitieux objectif est de nous positionner à l'échelle tant nationale qu'internationale.'

Très concrètement, il n'y pas encore de projets, mais Cegeka évoque entre autres la collecte de données en temps réel des joueurs, de la foule, de l'internet des objets (IoT) et des expériences numériques en AR et VR.

La connectivité sera assurée par Citymesh, dans laquelle Cegeka détient une participation majoritaire depuis l'année dernière. Les deux entreprises sont dès aujourd'hui actives sur le marché professionnel de la 5G, mais elles ambitionnent aussi de devenir le quatrième réseau mobile national pour les consommateurs.

