Le SPFFinances avertit d'une activité plus intense des fraudeurs, particulièrement en cette période où les citoyens doivent effectuer leur devoir de contribuable. L'administration parle d'un "véritable fléau".

Le SPFFinances a créé une nouvelle page internet détaillée pour éviter les tentatives de fraude. Il s'agit de mettre en garde les citoyens contre la fraude en ligne ou par téléphone à savoir les tentatives d'hameçonnage, "phishing", arnaque. L'escroquerie ou "phishing" peut se faire par voie téléphonique, par SMS ou par courriel. L'identité du SPFFinances est souvent utilisée afin de tromper entreprises et particuliers et de subtiliser de l'argent ou des données confidentielles.

La fraude est parfois très subtile. Au lieu de l'extension de courriel officielle @minfin.fed.be, un escroc va par exemple utiliser @minfin.fgov.be. Parfois des extensions officielles d'autres services publics sont utilisées. Il arrive encore que seul un point ou un trait varie dans la version erronée.

La fraude téléphonique va également très loin. "Nos fonctionnaires proposent leur aide par téléphone en cette période de déclaration fiscale. Des escrocs se sont ainsi fait passer pour un fonctionnaire des Finances et proposent leurs services également dans le cadre de la déclaration. Il arrive même que le numéro de téléphone des Finances soit détourné", précise un porte-parole du SPF.

