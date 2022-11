Initeam, spécialisé en systèmes ERP, a repris son homologue néerlandais All Automation Service. En effectuant ce rachat, l'entreprise d'Izegem entend assurer la continuité d'All Automation Service à long terme, mais aussi renforcer sa présence chez nos voisins du nord.

Initeam était depuis quelque temps déjà la recherche d'un renfort pour son département 'infrastructures'. L'entreprise avait dans un premier temps sondé le marché belge, avant de se tourner finalement vers Bob Visser, propriétaire et directeur d'All Automation située à Aalsmeer (près d'Amsterdam). Les négociations avaient débuté fin décembre 2021 et ont récemment débouché sur un rachat officiel.

Etoffer le groupe-cible

'Ce rachat permettra aux deux entreprises de se profiler comme un 'one stop shop' prêt à relever les défis IT en matière de matériel, réseaux, cybersécurité et logiciels professionnels flexibles', déclare Igor Faccioli d'Initeam. 'En outre, nous pourrons ainsi sensiblement étoffer notre groupe-cible tant en Belgique qu'aux Pays-Bas.'

Bob Visser, satisfait lui aussi, évoque une étape importante pour son entreprise: 'En accomplissant ce pas stratégique, nous pourrons soutenir Initeam grâce à l'expertise et à l'expérience de notre quarantaine de spécialistes. Notre ambition est de poursuivre conjointement notre croissance, ce qui engendrera à son tour des possibilités de développement et des opportunités de carrière supplémentaires pour nos collaborateurs.'

Les deux entreprises conserveront leur appellation et continueront d'opérer à partir de leurs sites actuels. Tant à Izegem qu'à Aalsmeer, on recherchera des spécialistes supplémentaires, qui 'pourront trouver de manière optimale leur place dans notre culture d'entreprise familiale', peut-on encore lire dans un communiqué.

