Unit4, fournisseur de logiciels dans le nuage pour organisations moyennes et fournisseurs de services, a conclu un accord définitif pour le rachat de Scanmarket. Il s'agit là d'un fournisseur mondial de logiciels Source-to-Contract (S2C) basés 'cloud'. Les conditions du rachat n'ont pas été révélées.

En raison du rachat de l'entreprise établie au Danemark, Unit4 pourra, à l'entendre, proposer désormais un trajet Source-to-Pay (S2P) intégré qui sera supporté par ses solutions ERP et Procure-to-Pay (P2P) existantes.

Possibilités stratégiques

'Les solutions de Scanmarket sont complémentaires de la fonctionnalité d'achats transactionnels (P2P) d'Unit4 et offrent les plus récentes possibilités stratégiques de sourcing, analyses de dépenses, gestion des fournisseurs et du cycle de vie des contrats', peut-on lire dans un communiqué de presse. Parmi les clients de Scanmarket, on trouve entre autres Emirates Flight Catering, NatWest, ISS Facility Services, MacMillan Cancer Support et Kärcher.

En raison du rachat de l'entreprise établie au Danemark, Unit4 pourra, à l'entendre, proposer désormais un trajet Source-to-Pay (S2P) intégré qui sera supporté par ses solutions ERP et Procure-to-Pay (P2P) existantes.'Les solutions de Scanmarket sont complémentaires de la fonctionnalité d'achats transactionnels (P2P) d'Unit4 et offrent les plus récentes possibilités stratégiques de sourcing, analyses de dépenses, gestion des fournisseurs et du cycle de vie des contrats', peut-on lire dans un communiqué de presse. Parmi les clients de Scanmarket, on trouve entre autres Emirates Flight Catering, NatWest, ISS Facility Services, MacMillan Cancer Support et Kärcher.