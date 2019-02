Le Sony Xperia prend de la hauteur

L'écran ultralarge du Xperia 1 (et de ses petits frères, les Xperia 10 et Xperia 10 Plus) se caractérise par un ratio de 21:9, ce qui correspond toutes proportions gardées à celui d'un écran de cinéma. Voilà comment Sony se distingue au Mobile World Congress, qui fait cette année la part belle aux appareils photo, écrans pliables et autres encoches ('notches').

Pour l'écran OLED HDR, Sony exploite la même technologie que pour ses TV. La firme japonaise espère déjà que les gens choisiront son téléphone pour visionner des films en ligne.

Le Xperia 1 est le produit-phare de Sony avec son écran HDR OLED 4K de 6,5 pouces. Sous le capot moteur, on recense un processeur Qualcomm Snapdragon 855, 6 Go de RAM, 128 Go de capacité de stockage interne, ainsi qu'une solide batterie de 3.330 mAh. A l'arrière, on trouve trois appareils photo: un ultra-grand angle de 12 méga-pixels, un grand angle de 12 méga-pixels et un téléobjectif de 12 méga-pixels également.

Le rapport d'image de 21:9 se retrouve aussi sur les deux autres appareils présentés par Sony: le Xperia 10 et le Xperia 10 Plus. Ces téléphones Android conçus pour le segment intermédiaire du marché sont équipés d'un écran LCD à résolution full HD, d'une puce Snapdragon 636 et de 64 Go d'espace de stockage. Le Xperia 10 incorpore en outre 3 Go de RAM, contre 4 Go pour le Xperia 10 plus.

Sony qui, avec sa série Xperia, fabrique depuis des années déjà des téléphones très robustes, mais qui ne rencontrent guère de succès commercial, espère se distinguer avec ses nouveaux modèles. Leurs prix ne sont pas encore connus, mais on sait quand même que le Xperia 1 sera lancé au printemps, alors que les 10 et 10 Plus seront dans les magasins le 18 mars.