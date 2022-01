Ubisoft Plus, l'abonnement de streaming de l'éditeur de jeux, sera bientôt utilisable aussi sur les consoles Xbox.

La service avait été initialement lancé pour le PC et donne accès à une centaine de jeux d'Ubisoft moyennant un abonnement mensuel de quelque quinze euros. Un service de diffusion similaire à Netflix donc, mais pour les jeux. Des jeux connus tels Far Cry 6 se retrouvent dans l'offre proposée.

Ce service sera désormais aussi disponible pour les consoles Xbox, même si Ubisoft ne souhaite pas encore citer de date. La Xbox dispose déjà d'un service de streaming appelé Xbox Game Pass, intégrant des jeux d'EA et de Bethesda (une filiale de Microsoft) notamment. Le service Ubisoft Plus serait toutefois distinct.

