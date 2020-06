Outre WeTransfer, Dropbox et Google Drive (pour ne citer que ceux-là), a-t-on encore besoin d'un service d'échange de fichiers supplémentaire? Chez Noticed, l'entreprise lierroise à l'initiative du nouveau venu appelé Sheprd, on a estimé que oui.

Sheprd n'est du reste pas totalement nouveau. C'est ainsi que l'outil est utilisé depuis quelque temps déjà par Port of Antwerp et Toerisme Kempen notamment. A partir de cette semaine, le développeur Noticed mettra aussi l'appli à disposition d'autres organisations, entreprises et particuliers. Dans un premier temps gratuitement en tant que version-test, puis via trois formules d'abonnement à des prix débutant à 49,99 euros par mois.

Meilleur aperçu

Sheprd entend se distinguer de la concurrence susmentionnée en apportant un meilleur aperçu des fichiers partagés. Avec Spaces et Collections, le service dispose d'outils pour réaliser des collections (par exemple de photos), puis de les trier. 'Un outil de gestion numérique des actifs qui tient à la fois de WeTransfer et de Dropbox', déclare-t-on chez le développeur lierrois.

Sheprd dispose aussi de quelques extras comme un outil 'recadrer' pour recouper/rectifier les photos numériques, la reconnaissance des visages et des objets dans les images, ainsi que la possibilité 'Space' pour attribuer un style propre à votre entreprise.

